Членам ВВК, ВКК и МСЭК напомнили об обязательстве подать электронную декларацию до конца марта

Электронные декларации должны подать категории врачей, которые принимают решения, подписывают соответствующие документы – то есть осуществляют полномочия, возложенные на них государством.

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В Министерстве здравоохранения напомнили, что члены медико-социальных экспертных комиссий, врачебно-консультативных комиссий и военно-врачебных комиссий до 31 марта 2024 года должны подать е-декларацию за 2023 год в Единый государственный реестр деклараций.

Электронные декларации должны подать категории врачей, которые принимают решения, подписывают соответствующие документы – то есть осуществляют полномочия, возложенные на них государством.

В частности это:

личный состав штатных военно-врачебных комиссий (ВВК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона);

главы и члены врачебно-консультативных (ВКК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также главы, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (ВЛК), которые при этом не являются лицами, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона).

Раньше мы писали, как подготовиться к подаче декларации – чек-лист для новых категорий декларантов.

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