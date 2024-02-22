Членам ВЛК, ЛКК і МСЕК нагадали про зобов'язання подати електронну декларацію до кінця березня

Електронні декларації мають подати категорії лікарів, які приймають рішення, підписують відповідні документи – тобто здійснюють повноваження, покладені на них державою.

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В Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що члени медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій та військово-лікарських комісій до 31 березня 2024 року повинні подати е-декларацію за 2023 рік до Єдиного державного реєстру декларацій.

Електронні декларації мають подати категорії лікарів, які приймають рішення, підписують відповідні документи – тобто здійснюють повноваження, покладені на них державою.

Зокрема це:

особовий склад штатних військово-лікарських комісій (ВЛК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);

голови та члени лікарсько-консультативних (ЛКК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).

Раніше ми писали, як підготуватися до подачі декларації – чек-лист для нових категорій декларантів.

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