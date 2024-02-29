Призвал верующих к религиозной ненависти: руководителю Сумской епархии УПЦ МП поставлено в известность о подозрении

Митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Руководителю Сумской епархии УПЦ (МП), призвавшему верующих к религиозной ненависти, сообщено о подозрении. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательства противоправной деятельности руководителя Сумской епархии УПЦ (МП). Митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и видеозаписей на своих страницах в соцсетях.

Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной розни в нашем государстве.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.

На основании полученных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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