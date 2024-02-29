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  1. В Україні

Закликав вірян до релігійної ненависті: керівнику Сумської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру

18:06, 29 лютого 2024
Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.
Закликав вірян до релігійної ненависті: керівнику Сумської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру
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Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП), який закликав вірян до релігійної ненависті, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.

Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.

На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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