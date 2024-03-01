На Киевщине мужчине самовольно занял земельный участок и выращивал на нем сельхозкультуры: его будут судить

Обвиняемый самовольно занял земли промышленности в поселке Ракитное, где посеял и возделывал сельхозкультуры, чем нанес интересам государства более 1,2 млн грн убытков.

Будут судить жителя Киевщины, который самовольно занял земельный участок промышленности и выращивал на нем сельхозкультуры. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевщины по факту самовольного занятия земельного участка (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины)», - отметили в прокуратуре.

Расследованием установлено, что обвиняемый, в нарушение норм земельного законодательства, самовольно занял земли промышленности в поселке Ракитное Белоцерковского района, где посеял и возделывал сельхозкультуры, чем нанес интересам государства более 1,2 млн грн убытков.

В ходе досудебного расследования ущерб возмещен в полном объеме путем приведения земель в пригодное для использования состояние и возврат в государственную собственность.

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