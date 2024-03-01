На Київщині чолові самовільно зайняв земельну ділянку та вирощував на ній сільгоспкультури: його судитимуть

Обвинувачений самовільно зайняв землі промисловості у селищі Рокитне, де посіяв та обробляв сільгоспкультури, чим завдав інтересам держави понад 1,2 млн грн збитків.

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Судитимуть мешканця Київщини, який самовільно зайняв земельну ділянку промисловості та вирощував на ній сільгоспкультури. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1 КК України)», — зазначили у прокуратурі.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, в порушення норм земельного законодавства, самовільно зайняв землі промисловості у селищі Рокитне Білоцерківського району, де посіяв та обробляв сільгоспкультури, чим завдав інтересам держави понад 1,2 млн грн збитків.

Під час досудового розслідування збитки відшкодовані в повному обсязі шляхом приведення земель у придатний для використання стан та повернення у державну власність.

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