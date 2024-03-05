Приобрели авто у физлица, – как рассчитывается налог

В случае покупки легковушки у физлица, компания-покупатель выплачивает доход.

Главное управление ГНС в Одесской области напоминает, что при приобретении легкового автомобиля у физического лица компания-покупатель обязана выплатить доход продавцу согласно Налоговому кодексу Украины.

Согласно законодательству, доход от продажи первого автомобиля физическим лицом - резидентом не облагается налогом. Однако при продаже второго и последующих автомобилей ставка налога составляет 18 процентов. Если продавец является нерезидентом, ставка налога также составляет 18 процентов.

При этом, если стороной сделки является юридическое или самозанятое лицо, оно выступает как налоговый агент и обязано выполнить все необходимые налоговые процедуры, в том числе удержать налог от дохода продавца.

Необходимо также учитывать, что для налогообложения доходов физических лиц может применяться военный сбор в размере 1,5 процента.

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