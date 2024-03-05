Придбали авто у фізособи, – як розраховується податок

В разі купівлі легковика у фізособи, компанія-покупець виплачує дохід.

Головне управління ДПС в Одеській області нагадує, що при придбанні легкового автомобіля у фізичної особи компанія-покупець зобов'язана виплатити дохід продавцеві згідно з Податковим кодексом України.

Згідно з законодавством, дохід від продажу першого автомобіля фізичною особою - резидентом не оподатковується. Однак при продажу другого та наступних автомобілів ставка податку становить 18 відсотків. Якщо продавець є нерезидентом, ставка податку також складає 18 відсотків.

При цьому, якщо стороною угоди є юридична або самозайнята особа, вона виступає як податковий агент і зобов'язана виконати всі необхідні податкові процедури, у тому числі утримати податок від доходу продавця.

Необхідно також враховувати, що для оподатковування доходів фізичних осіб може застосовуватися військовий збір у розмірі 1,5 відсотка.

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