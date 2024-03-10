В Украине впервые конфисковали квартиру в рамках дела о сепаратизме

80-летняя пенсионерка поддерживала лайками враждебные сообщения россиян и звала путина.

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Впервые в Украине в рамках дела о сепаратизме конфисковали квартиру. У Виннице суд отобрал жилье у 80-летней пенсионерки, которая поддерживала рф и звала путина. Об этом пишет «ТСН».

Поскольку женщина выехала в россию, в Виннице ее судили заочно. Кроме конфискации имущества, пенсионерку также приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как отмечается, женщина еще до полномасштабного вторжения, во время пандемии коронавируса уехала к детям, проживающим в россии. Домой она так и не вернулась.

Следователи выяснили, что преподававшая физику 80-летняя учительница из Винницы через российскую социальную сеть «Одноклассники» звала путина и поддерживала лайками враждебные сообщения россиян.

СБУ в Винницкой области, собрав всю доказательную базу, направила дело в суд. Женщину заочно приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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