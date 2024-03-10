В Україні вперше конфіскували квартиру в межах справи про сепаратизм

80-річна пенсіонерка підтримувала вподобайками ворожі дописи росіян і кликала путіна.

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Вперше в Україні в межах справи про сепаратизм конфіскували квартиру. У Вінниці суд відібрав житло у 80-річної пенсіонерки, яка підтримувала рф і кликала путіна. Про це пише «ТСН».

Оскільки жінка виїхала до росії, у Вінниці її судили заочно. Окрім конфіскації майна, пенсіонерку також засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Як зазначається, жінка ще до повномасштабного вторгнення під час пандемії коронавірусу поїхала до дітей, які мешкають в росії. Додому вона так і не повернулася.

Слідчі з'ясували, що 80-річна вчителька з Вінниці, яка викладала фізику, через російську соціальну мережу «Однокласники» кликала путіна та підтримувала вподобайками ворожі дописи росіян.

СБУ у Вінницькій області, зібравши усю доказову базу, направила справу до суду. Жінку заочно засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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