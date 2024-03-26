Насчитали 270 000 грн зарплаты фиктивным работникам: в Одесской области разоблачили схему

В схеме участвовали заведующий подстанцией экстренной медицинской помощи одного из городских медучреждений и его заместитель, а также двое фиктивных работников.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили незаконную «схему» по присвоению бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что руководитель пункта экстренной медицинской помощи и его заместитель, пользуясь служебным положением, оформили на работу в медицинское учреждение фиктивных работников. Руководство коммунального предприятия подписывало официальные документы, на основании которых начислялась зарплата работникам, которые фактически не появлялись на рабочем месте и не выполняли свои служебные обязанности.

Задокументировано, что таким образом фигуранты успели незаконно присвоить 272 000 грн средств коммунального предприятия.

На основании собранных доказательств руководству подстанции экстренной медицинской помощи и двум подставным лицам сообщено о подозрении.

В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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