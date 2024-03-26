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Нарахували 270 000 грн зарплати фіктивним працівникам: на Одещині викрили схему

21:27, 26 березня 2024
У схемі приймали участь завідувач підстанції екстреної медичної допомоги одного з міських медзакладів та його заступник, а також двоє фіктивних працівників.
Нарахували 270 000 грн зарплати фіктивним працівникам: на Одещині викрили схему
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили незаконну «схему» з привласнення бюджетних коштів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У департаменті зазначили, що керівник пункту екстреної медичної допомоги та його заступник, користуючись службовим становищем, оформили на роботу до медичної установи фіктивних працівників. Керівництво комунального підприємства підписувало офіційні документи, на підставі яких нараховувалася зарплатня «робітникам», які фактично не зʼявлялися на робочому місці й не виконували свої службові обовʼязки.

Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти встигли незаконно привласнити 272 000 грн коштів комунального підприємства.

На підставі зібраних доказів керівництву підстанції екстреної медичної допомоги та двом підставним особам повідомлено про підозру.

Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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