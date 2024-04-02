Практика судов
  1. В Украине

В Украине началась демобилизация срочников

19:59, 2 апреля 2024
В ВСУ началась демобилизация срочников, призванных до начала полномасштабного вторжения.
В Украине началась демобилизация срочников
Источник фото: censor.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские военнослужащие, которые проходили срочную службу, наконец получили возможность демобилизоваться. Об этом сообщила Госпогранслужба.

По данным ведомства, первые демобилизованные срочники уже получили выходные документы. Служба этих военных завершилась во время действия военного положения, но из-за запрета на демобилизацию они оставались в составе Вооруженных Сил Украины.

Пограничники также обнародовали видео, на котором сняты военные, которые успешно прошли демобилизацию. В этом видеоматериале военнослужащие рассказали о продолжительности своей службы и боевых задачах, которые они выполняли в течение этого времени.

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе", а именно увольнение в запас срочников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года

В апреле конкурсная комиссия осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе.

Ограниченно годные должны пройти медицинское освидетельствование: Президент подписал закон

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Владимир Зеленский подписал закон о цифровизации военного учета и Электронный кабинет военнообязанного

Реализация нового закона позволяет ввести электронный военный билет, собрать персональные данные военнообязанных в систематизированные досье и выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других государственных реестрах.

Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет подписан Президентом.

Почему Президенту вместо прокуратуры приходится разбираться с безосновательным давлением на бизнес и журналистов

Руководству Офиса Генпрокурора и СБУ нужны решения СНБО и публичные разоблачения, чтобы вспомнить, кто должен разбираться с безосновательным уголовным преследованием бизнеса и журналистов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду