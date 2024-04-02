В Украине началась демобилизация срочников

В ВСУ началась демобилизация срочников, призванных до начала полномасштабного вторжения.

Источник фото: censor.net

Украинские военнослужащие, которые проходили срочную службу, наконец получили возможность демобилизоваться. Об этом сообщила Госпогранслужба.

По данным ведомства, первые демобилизованные срочники уже получили выходные документы. Служба этих военных завершилась во время действия военного положения, но из-за запрета на демобилизацию они оставались в составе Вооруженных Сил Украины.

Пограничники также обнародовали видео, на котором сняты военные, которые успешно прошли демобилизацию. В этом видеоматериале военнослужащие рассказали о продолжительности своей службы и боевых задачах, которые они выполняли в течение этого времени.

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе", а именно увольнение в запас срочников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.