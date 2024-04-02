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В Україні почалася демобілізація строковиків

19:59, 2 квітня 2024
В ЗСУ почалася демобілізація строковиків, призваних до початку повномасштабного вторгнення.
В Україні почалася демобілізація строковиків
Джерело фото: censor.net
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Українські військовослужбовці, які проходили строкову службу, нарешті отримали можливість демобілізуватись. Про це повідомила Держприкордонслужба.

За даними відомства, перші демобілізовані строковики вже отримали вихідні документи. Служба цих військових завершилась під час дії воєнного стану, але через заборону на демобілізацію вони залишалися у складі Збройних Сил України.

Прикордонники також оприлюднили відео, на якому зняті військові, які успішно пройшли демобілізацію. У цьому відеоматеріалі військовослужбовці розповіли про тривалість своєї служби та бойові завдання, які вони виконували протягом цього часу.

Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зміни в законі «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме звільнення в запас строковиків.

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