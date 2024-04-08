КРАИЛ требует закрыть доступ к 5 нелегальным онлайн-казино

Владельцев этих сайтов в течение 3 рабочих дней обязали закрыть к ним доступ.

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КРАИЛ требует ограничить на территории Украины доступ к ряду нелегальных онлайн-казино. Как отмечается, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей направила требования к лицам, которые через вебсайты организовывают, проводят или предоставляют доступ к азартным играм без соответствующей лицензии.

В КРАИЛ отмечают, что указанные вебсайты предоставляют доступ к азартным играм без соответствующей лицензии Комиссии, что является грубым нарушением действующего законодательства в сфере азартных игр.

Владельцев этих сайтов (со списком можно ознакомиться по ссылке) в течение 3 рабочих дней обязали закрыть к ним доступ.

Также КРАИЛ обязала поставщика услуг хостинга Cloudflare Inc в течение 3 рабочих дней ограничить доступ игроков к ряду вебсайтов, с использованием которых организовываются, проводятся азартные игры или предоставляется доступ к ним без соответствующей лицензии.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию военнослужащего 59 бригады Павла Петриченко, который обращал внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.

После этого в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

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