КРАІЛ вимагає закрити доступ до 5 нелегальних онлайн-казино

Власників цих сайтів упродовж 3 робочих днів зобов’язали закрити до них доступ.

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КРАІЛ вимагає обмежити на території України доступ до низки нелегальних онлайн-казино. Як зазначається, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей направила вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії.

У КРАІЛ наголошують, що зазначені вебсайти надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії Комісії, що є грубим порушенням чинного законодавства в сфері азартних ігор.

Власників цих сайтів (з переліком можна ознайомитися за посиланням) упродовж 3 робочих днів зобов’язали закрити до них доступ.

Також КРАІЛ зобов’язала постачальника послуг хостингу Cloudflare Inc протягом 3 робочих днів обмежити доступ гравців до низки вебсайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка, який звертав увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Парламентський Комітет з питань податкової політики 4 квітня рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

Згодом у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

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