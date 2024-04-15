Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента

Бывший замглавы МИД Николай Точицкий стал заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего замглавы МИД Николая Точицкого замглавы Офиса Президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства от 15 апреля.

Как известно, Николай Точицкий работает в структуре Министерства иностранных дел с 1993 года. 29 сентября 2021 г. он стал заместителем министра иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, Президент уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Сибига станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

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