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Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента

16:59, 15 апреля 2024
Бывший замглавы МИД Николай Точицкий стал заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего замглавы МИД Николая Точицкого замглавы Офиса Президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства от 15 апреля.

Как известно, Николай Точицкий работает в структуре Министерства иностранных дел с 1993 года. 29 сентября 2021 г. он стал заместителем министра иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, Президент уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Сибига станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

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