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Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента

16:59, 15 квітня 2024
Колишній заступник очільника МЗС Микола Точицький став заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента
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Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього заступника очільника МЗС Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі Глави держави від 15 квітня.

Як відомо, Микола Точицький працює у структурі Міністерства закордонних справ із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, Президент звільнив Андрія Сибігу з посади заступника керівника Офісу Президента України.

Як писала «Судово-юридична газета», Сибіга стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП. 

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