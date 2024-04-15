Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента

Колишній заступник очільника МЗС Микола Точицький став заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього заступника очільника МЗС Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі Глави держави від 15 квітня.

Як відомо, Микола Точицький працює у структурі Міністерства закордонних справ із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, Президент звільнив Андрія Сибігу з посади заступника керівника Офісу Президента України.

Як писала «Судово-юридична газета», Сибіга стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП.

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