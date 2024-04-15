Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього заступника очільника МЗС Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі Глави держави від 15 квітня.
Як відомо, Микола Точицький працює у структурі Міністерства закордонних справ із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.
Раніше повідомлялося, Президент звільнив Андрія Сибігу з посади заступника керівника Офісу Президента України.
Як писала «Судово-юридична газета», Сибіга стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП.
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