В Киеве на Позняках сносят МАФы после аварии с трамваем

Начался демонтаж МАФов возле конечной трамвайной остановки на Позняках.

Источник фото: kyiv24.news

В Дарницком районе Киева на Позняках начался процесс демонтажа малых архитектурных форм (МАФов) возле конечной остановки трамваев. Это произошло после аварии в начале апреля, когда трамвай сошел с рельсов и врезался в один из киосков.

Как сообщает Телеканал Киев, после аварии остались разбросанные кучи мусора, которые теперь должны быть убраны коммунальными службами. Демонтаж МАФов стал необходимым, поскольку они препятствовали нормальному движению к станции метро и движению трамваев.

За последние дни уже было убрано 15 временных сооружений. Событие, которое инициировала авария, произошло 2 апреля, когда трамвай неожиданно потерял управление, врезался в киоск и выехал с пути. В результате этого события один человек был госпитализирован с травмами в медицинское учреждение.

Источник фото: kyiv24.news

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