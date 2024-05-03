У Києві на Позняках зносять МАФи після аварії з трамваєм

Почався демонтаж МАФів біля кінцевої трамвайної зупинки на Позняках.

Джерело фото: kyiv24.news

У Дарницькому районі Києва на Позняках розпочався процес демонтажу малих архітектурних форм (МАФів) біля кінцевої зупинки трамваїв. Це сталося після аварії на початку квітня, коли трамвай зійшов з рейок та врізався в один із кіосків.

Як повідомляє Телеканал Київ, після аварії залишилися розкидані купи сміття, які тепер повинні бути прибрані комунальними службами. Демонтаж МАФів став необхідним, оскільки вони перешкоджали нормальному русі до станції метро та руху трамваїв.

За останні дні вже було прибрано 15 тимчасових споруд. Подія, що її ініціювала аварія, сталася 2 квітня, коли трамвай несподівано втратив керування, врізався в кіоск та виїхав із шляху. В результаті цієї події одну особу госпіталізували з травмами до медичного закладу.

Джерело фото: kyiv24.news

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