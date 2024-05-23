В Харьковской области чиновники миграционной службы организовали «оборудку» на оформлении паспортов

Злоумышленницы потребовали деньги за беспрепятственное получение документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении двум сотрудницам миграционной службы в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица действий с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, начальница одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области, пользуясь своими полномочиями, потребовала деньги за беспрепятственное получение документов.

В первую очередь, речь шла о срочном оформлении загранпаспортов и паспортов в виде ID-карт.

К преступной «схеме» чиновница также привлекла свою подчиненную, которая добровольно согласилась на «предложение».

В случае отказа платить фигуранты сообщали людям, что специально будут им созданы препятствия в оформлении документов.

Правоохранители разоблачили злоумышленниц. В настоящее время подозреваемые отстранены от занимаемых должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.