На Харківщині посадовці міграційної служби організували «оборудку» на оформленні паспортів

Зловмисниці вимагали гроші за безперешкодне отримання документів.

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом співробітницям міграційної служби в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, начальниця одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області, користуючись своїми повноваженнями, вимагала гроші за безперешкодне отримання документів.

Насамперед, мова йшла про термінове оформлення закордонних паспортів та паспортів у вигляді ID-карток.

До злочинної «схеми» посадовиця також залучила свою підлеглу, яка добровільно погодилась на «пропозицію».

У разі відмови платити фігуранти повідомляли людям, що їм спеціально будуть створені перешкоди в оформленні документів.

Правоохоронці викрили зловмисниць. Нині підозрюваних відсторонено від займаних посад.

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