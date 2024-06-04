Налоговая напомнила правила зачисления уплаченных за границей налогов

Налоговики объясняют, что зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при подаче письменного подтверждения контролирующего органа другого государства.

Налоговая служба в Харьковской области напоминает правила зачисления уплаченных за границей налогов.

Отмечается, что согласно пп. 141.4.9 НКУ суммы налога на прибыль, полученную из иностранных источников, уплаченных субъектами хозяйствования за рубежом, засчитываются при уплате ими налога в Украине. При этом зачислению подлежит сумма налога, рассчитанная по правилам, установленным разделом III НКУ.

Размер зачисленных сумм налога из иностранных источников в течение налогового (отчетного) периода не может превышать суммы налога, подлежащего уплате в Украине таким налогоплательщиком в течение такого периода.

Не подлежат зачислению в уменьшение налоговых обязательств следующие налоги, уплаченные в других странах:

налог на капитал/имущество и прирост капитала;

почтовые налоги;

налоги на реализацию (продажу);

другие косвенные налоги независимо от того, подпадают они под категорию подоходных налогов или облагаются налогами другими налогами согласно законодательству иностранных государств.

Зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при подаче письменного подтверждения контролирующего органа другого государства по факту уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов.

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