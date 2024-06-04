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СБУ разоблачила в Запорожье агента фсб, который готовил взрывы авто военнослужащих ТЦК

12:08, 4 июня 2024
По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого фсб дистанционно завербовала в апреле этого года.
СБУ разоблачила в Запорожье агента фсб, который готовил взрывы авто военнослужащих ТЦК
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Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов фсб рф против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом Запорожье. Как сообщили в СБУ, в результате спецоперации «на горячем» задержан российский агент, который готовил подрывы авто сотрудников местных ТЦК. Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого фсб дистанционно завербовала в апреле этого года. В поле зрения агрессора он попал через свою дочь, которая проживает в москве и сотрудничает с российской спецслужбой.

Как сообщат в СБУ, по указанию фсб фигурант должен был обнаружить транспортные средства военных, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления.

Чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи ТЦК, отмечают в СБУ.

«В дальнейшем он должен был получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки», - рассказали в Службе безопасности.

Российского агента задержали, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны.

У него изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. Также Служба безопасности провела дополнительные меры для обеспечения мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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