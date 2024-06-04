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СБУ викрила у Запоріжжі агента фсб, який готував підриви авто військовослужбовців ТЦК

12:08, 4 червня 2024
За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого фсб дистанційно завербувала у квітні цього року.
СБУ викрила у Запоріжжі агента фсб, який готував підриви авто військовослужбовців ТЦК
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Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів фсб рф проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. Як повідомили у СБУ, у результаті спецоперації «на гарячому» затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих ТЦК. Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого фсб дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Як повідомлять у СБУ, за вказівкою фсб фігурант мав виявити транспортні засоби військових, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу ТЦК, зазначають у СБУ.

«У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки», - розповіли у Службі безпеки.

Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

У нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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