Как получить налоговую скидку, если удерживаете двух или более детей – объяснение

На налоговую социальную льготу на детей имеет право только один из родителей.

Для налогоплательщиков, удерживающих двух или более детей до 18 лет, размер налоговой социальной льготы составляет 100% в расчете на каждого ребенка. При этом предельный размер дохода определяется также в зависимости от количества детей.

Об этом сообщили в Системе бесплатной юридической помощи.

Если семья содержит двух или более детей до 18 лет, то на налоговую социальную льготу на детей имеет право только один из родителей.

Как получить такую ​​социальную льготу в разъяснении ниже:

Также Государственная налоговая служба разъяснила, на какую налоговую социальную льготу и при каком предельном размере дохода имеют право родители, которые содержат двух общих детей младше 18 лет, вместе проживают, но не состоят в официально зарегистрированном браке.

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