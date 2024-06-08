Как получить налоговую скидку, если удерживаете двух или более детей – объяснение

Для налогоплательщиков, удерживающих двух или более детей до 18 лет, размер налоговой социальной льготы составляет 100% в расчете на каждого ребенка. При этом предельный размер дохода определяется также в зависимости от количества детей.
Об этом сообщили в Системе бесплатной юридической помощи.
Если семья содержит двух или более детей до 18 лет, то на налоговую социальную льготу на детей имеет право только один из родителей.
Как получить такую социальную льготу в разъяснении ниже:
Также Государственная налоговая служба разъяснила, на какую налоговую социальную льготу и при каком предельном размере дохода имеют право родители, которые содержат двух общих детей младше 18 лет, вместе проживают, но не состоят в официально зарегистрированном браке.
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