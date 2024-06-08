Практика судів
  1. В Україні

Як отримати податкову знижку, якщо утримуєте двох чи більше дітей – пояснення

15:02, 8 червня 2024
На податкову соціальну пільгу на дітей має право тільки один з батьків.
Як отримати податкову знижку, якщо утримуєте двох чи більше дітей – пояснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для платників податків, які утримують двох чи більше дітей до 18 років, розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. При цьому граничний розмір доходу визначається також в залежності від кількості дітей.

Про це повідомили у Системі безоплатної правничої допомоги.

Якщо сім’я утримує двох чи більше дітей до 18 років, то на податкову соціальну пільгу на дітей має право тільки один з батьків.

Як отримати таку соціальну пільгу у роз’ясненні нижче:

Також Державна податкова служба роз’яснила, на яку податкову соціальну пільгу та при якому граничному розмірі доходу мають право батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив Матрицю реформ і порядок перевірки виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами – можна буде слідкувати за реформами онлайн

У реальному часі можна буде побачити хід виконання Україною зобов’язань перед донорами щодо антикорупційної політики, реформи правоохоронних органів, судової реформи.

Верховний Суд виявив колізію у законодавстві, що регулює умови виплати одноразової допомоги на сім'ю у разі смерті потерпілого

Позивачка зазначила, що вона є дружиною померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві, однак відповідачі відмовили їй у призначенні одноразової допомоги, оскільки вважали, що для її отримання сім`ї потерпілого необхідно подати документи, що підтверджують однакову адресу реєстрації місця проживання з потерпілим.

ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки

Затримання і доставлення до ТЦК: які повноваження має ТЦК, а які – поліція.

Верховний Суд самостійно встановив судовий контроль за виконанням судового рішення та зобов’язав Пенсійний фонд подати відповідний звіт

Верховний Суд звернув увагу, що встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, зокрема у формі зобов`язання боржника подати до суду відповідний звіт сприяє забезпеченню реалізації принципу виконуваності судового рішення, запобігає можливому зловживанню з боку боржника і гарантує дотримання законності.

Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду