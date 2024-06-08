Як отримати податкову знижку, якщо утримуєте двох чи більше дітей – пояснення

На податкову соціальну пільгу на дітей має право тільки один з батьків.

Для платників податків, які утримують двох чи більше дітей до 18 років, розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. При цьому граничний розмір доходу визначається також в залежності від кількості дітей.

Про це повідомили у Системі безоплатної правничої допомоги.

Якщо сім’я утримує двох чи більше дітей до 18 років, то на податкову соціальну пільгу на дітей має право тільки один з батьків.

Як отримати таку соціальну пільгу у роз’ясненні нижче:

Також Державна податкова служба роз’яснила, на яку податкову соціальну пільгу та при якому граничному розмірі доходу мають право батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі.

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