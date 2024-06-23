Харьковские активисты переименовали улицу в честь Степана Бандеры

В Харькове прошел флешмоб за переименование улицы Академика Павлова в честь Степана Бандеры, активисты самостоятельно изменили табличку.

Фото: Юрий Лихота / Facebook

В воскресенье, 23 июня, в Харькове состоялся флешмоб, участники которого выступили за переименование улицы Академика Павлова в честь Степана Бандеры. Мероприятие организовали представители «Правого Сектора» и «Правой молодежи», сообщает «Думка».

Участники акции установили первую топонимическую табличку «Ул. Степана Бандеры, 1» и с помощью краски и трафарета нанесли надписи "Восточный Бандерштат".

Руководитель Харьковской областной ячейки ОО «Правый сектор» Юрий Лихота сообщил, что активисты уже обращались с предложением о переименовании в Харьковский городской совет, однако не получили ответа. 3 мая они направили обращение к начальнику областной военной администрации Олегу Синегубову.

«Мы хотели помочь теперь уже обладминистрации принять правильное решение, патриотическое, показать, что она патриотическая», - отметил Лихота.

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