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Харківські активісти перейменували вулицю на честь Степана Бандери

15:25, 23 червня 2024
У Харкові пройшов флешмоб за перейменування вулиці Академіка Павлова на честь Степана Бандери, активісти самостійно змінили табличку.
Харківські активісти перейменували вулицю на честь Степана Бандери
Фото: Юрій Лихота / Facebook
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У неділю, 23 червня, в Харкові відбувся флешмоб, учасники якого виступили за перейменування вулиці Академіка Павлова на честь Степана Бандери. Захід організували представники «Правого Сектора» та «Правої молоді», повідомляє «Думка».

Учасники акції встановили першу топонімічну табличку «Вул. Степана Бандери, 1» і за допомогою фарби та трафарету нанесли написи «Східний Бандерштат».

Керівник Харківського обласного осередку ГО «Правий сектор» Юрій Лихота повідомив, що активісти вже зверталися з пропозицією про перейменування до Харківської міської ради, проте не отримали відповіді. 3 травня вони направили звернення до начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«Ми хотіли допомогти тепер уже обладміністрації ухвалити правильне рішення, патріотичне, показати, що вона патріотична», - зазначив Лихота.

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