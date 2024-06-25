Кабмин одобрил Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

Национальный план по энергетике и климату разработан с учетом лучших практик стран ЕС.

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Кабинет Министров Украины одобрил Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) на период до 2030 года. Этот стратегический документ призван согласовать экологическую, энергетическую и экономическую политики для устойчивого развития страны.

Украина разработала НПЭК в соответствии с Регламентом (ЕС) 2018/1999 и с учетом лучших практик стран ЕС, в рамках своих обязательств как договаривающейся стороны Энергетического Сообщества и в процессе вступления в ЕС.

«Правительство одобрило Национальный план по энергетике и климату в тот же день, когда начались переговоры о вступлении в Европейский Союз. Это символично, поскольку создание этого документа является важной частью евроинтеграционного процесса. Национальный план был подготовлен в рекордно короткие сроки - менее чем за год. Потребности в инвестициях совокупно составляют от 41,5 млрд долл. США. Его реализация не только будет способствовать декарбонизации экономики нашей страны, но и откроет значительные возможности для привлечения ресурсов для выполнения Плана», - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Основные цели НПЭК включают:

- Сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.

- Достижение 27% доли возобновляемых источников энергии в общем конечном энергопотреблении.

- Углубление диверсификации источников и путей поставки энергоресурсов - не более 30% от одного поставщика.

- Первичное потребление энергии не более 72,224 млн т н.э., конечное потребление энергии - 42,168 млн т н.э. (т н.э. - тонна нефтяного эквивалента).

«Своевременное принятие Украиной НПЭК является важным шагом для обеспечения понимания приоритетов правительства в энергетической и климатической политике для граждан и стейкхолдеров в Украине. Этот документ будет служить планом зеленой реконструкции и восстановления Украины, стимулируя помощь от международного сообщества. Теперь внимание необходимо сосредоточить на внедрении запланированных политик и мероприятий в соответствии с требованиями Ukraine Facility и законодательства Энергетического Сообщества. Продолжающиеся жестокие атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру обусловливают потребность в проведении постоянного мониторинга выполнения Плана и продолжать дискуссии на высоком уровне относительно того - как Украине адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Секретариат Энергетического Сообщества готов в дальнейшем способствовать этому процессу, следуя нашим Рекомендациям, опубликованным ранее в этом месяце», - отметил Директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски.

В обсуждениях проекта НПЭК приняли участие более 1500 представителей различных секторов и заинтересованных сторон, включая правительство, парламент, европейских партнеров, гражданское общество, государственный сектор, местные общины и представителей соседних стран.

«Для нас важно, что гражданское общество присоединилось не только к обсуждениям, но и созданию документа, приближающего нас к членству в ЕС. Мы совместно будем работать над тем, чтобы трансформировать НПЭК в конкретные решения, действия и инвестиции. Сотрудничество государства и гражданского общества будет способствовать скорости и успеху восстановления», - отметила президент DiXi Group Елена Павленко.

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