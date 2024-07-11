Экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП Борисов во время войны ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы – ГБР

В ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, который не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.
Обвинительный акт направлен в суд.
Как пишут в ГБР, было установлено, что экс-должностное лицо выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии.
«В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте. На самом деле, бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП ездил на дорогостоящие курорты Сейшельских островов и Испании», - пишут в Государственном бюро расследований.
В ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа как основание для неявки вовремя на военную службу.
Фигурант обвиняется в ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения), ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения).
Раньше мы писали, что работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.
Как пишут в Бюро, поступила информация о том, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности, выехать за границу.
Сотрудники ГБР задержали экс- должностное лицо в Киеве 28 мая. Ему сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).
Против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ГБР задержал бывшего военкома и суд поместил его под стражу.
Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.
Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях:
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