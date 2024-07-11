Ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП Борисов під час війни їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели – ДБР

За версію слідства, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

Працівники ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, який не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Як пишуть у ДБР, було встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії.

«Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті. Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії», - пишуть у Державному бюро розслідувань.

Під час розслідування також було встановлено факт використання ексвоєнкомом підробленого документа, як підставу для нез’явлення вчасно на військову службу.

Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Раніше ми писали, що працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Як пишуть у Бюро, надійшла інформація про те, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня. Йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

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