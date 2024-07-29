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Аспиранты-контрактники не будут иметь права на отсрочку от мобилизации

13:20, 29 июля 2024
Минюст не нашел оснований для отмены решения Минобразования по аспирантам-контрактникам.
Аспиранты-контрактники не будут иметь права на отсрочку от мобилизации
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Оснований для отмены решения Министерства образования и науки о том, что вступление на контракт в аспирантуру не будет отсрочки от мобилизации, нет. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В МОН отметили, что в сети начала распространяться информация о том, что Государственная регуляторная служба сомневается в правомерности приказов МОН об отмене поступления в аспирантуру на дневную форму по контракту в 2024 году, а также временные ограничения на перевод и возобновление.

После обращения регулятора Минюст провел проверку. Результаты показали, что эти приказы и решения законны.

«Решение МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру законны. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки», – отметили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что таким образом какие-либо обстоятельства и основания для отмены решений МОН отсутствуют.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые, как подчеркнул министр образования Оксен Лисовой, не дают право на отсрочку. Это, по словам МОН, сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

При этом приказ МОН касается также невоеннообязанных женщин, хотя и содержит целый ряд исключений.

Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, не дающих право на отсрочку.

Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п. – подробнее в приказе МОН 910).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предусматривает приказ МОН от 24.06.2024 №910. При этом новые жесткие правила не коснутся лиц, определенных частями 1, 3, 5 и 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» при подтверждении соответствующего права (очевидно, речь идет о праве на отсрочку) средствами Портала Дия или путем электронного информационного взаимодействия между Реестром «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

В частности, этот запрет не коснется забронированных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в порядке, установленном КМУ, и находятся на специальном военном учете.

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