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В Киевской области двух мужчин отправили за решетку за жестокое убийство экс-жены одного из них

13:09, 29 июля 2024
Мужчины силой посадили женщину в автомобиль и вывезли в лесополосу, где нанесли многочисленные удары заранее подготовленным ножом и битой.
В Киевской области двух мужчин отправили за решетку за жестокое убийство экс-жены одного из них
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Судом присяжных Бориспольского горрайонного суда Киевской области вынесен приговор двум мужчинам, которые приговорены к самому суровому наказанию - пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что один из мужчин, не соглашаясь с порядком раздела имущества после развода, в октябре 2019 предложил своему знакомому совершить умышленное убийство своей бывшей жены и завладеть ее имуществом.

Мужчины тщательно спланировали и организовали убийство. Под вымышленным предлогом женщину пригласили на встречу. Не понимая настоящую цель этой встречи, она согласилась на предложение. В день преступления с целью конспирации мужчины покинули мобильные телефоны дома.

«Уже на встрече они силой посадили женщину в автомобиль и вывезли в лесополосу на территории Бориспольского района Киевской области, где нанесли многочисленные удары заранее подготовленным ножом и битой. Удары оказались несовместимыми с жизнью», – сообщили в прокуратуре.

Убив женщину, они забрали ее золотые украшения, деньги и автомобиль Land Rover Discovery. Машину злоумышленники перегнали на территорию Васильковского района Киевской области, где прятали во дворе с целью дальнейшей продажи.

Без матери остались 22-летний и 5-летний сыновья.

Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области мужчины признаны виновными в похищении человека, а также в его умышленном убийстве, совершенном по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, незаконному завладению транспортным средством, а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного. Они приговорены к пожизненному лишению свободы.

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