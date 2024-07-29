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На Київщині двох чоловіків відправили за ґрати за жорстоке вбивство ексдружини одного з них

13:09, 29 липня 2024
Чоловіки силою посадили жінку до автомобіля та вивезли до лісосмуги, де завдали численні удари заздалегідь підготовленим ножем та битою.
На Київщині двох чоловіків відправили за ґрати за жорстоке вбивство ексдружини одного з них
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Судом присяжних Бориспільського міськрайонного суду Київської області ухвалено вирок двом чоловікам, яких засуджено до найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що один з чоловіків, не погоджуючись з порядком розподілу майна після розлучення, в жовтні 2019 року запропонував своєму знайомому вчинити умисне вбивство своєї колишньої дружини та заволодіти її майном.

Чоловіки ретельно спланували та організували вбивство. Під вигаданим приводом жінку запросили на зустріч. Не розуміючи справжньої мети цієї зустрічі, вона погодилась на пропозицію. У день злочину з метою конспірації, чоловіки залишили мобільні телефони вдома.

«Вже на зустрічі вони силою посадили жінку до автомобіля та вивезли до лісосмуги на території Бориспільського району Київської області, де завдали численні удари заздалегідь підготовленим ножем та битою. Удари виявилися несумісними з життя», - повідомили у прокуратурі.

Вбивши жінку, вони забрали її золоті прикраси, гроші та автомобіль «Land Rover Discovery». Машину зловмисники перегнали на територію Васильківського району Київської області, де переховували на подвір’ї з метою подальшого продажу.

Без матері залишилися 22-річний та 5-річний сини.

Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області чоловіків визнано винними у викраденні людини, а також в її умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, незаконному заволодінні транспортним засобом, а також у придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Їх засуджено до довічного позбавлення волі.

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