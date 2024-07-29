Практика судів
  1. В Україні

Аспіранти-контрактники не матимуть права на відстрочку від мобілізації

13:20, 29 липня 2024
Мін'юст не знайшов підстав для скасування рішення Міносвіти щодо аспірантів-контрактників.
Аспіранти-контрактники не матимуть права на відстрочку від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підстав для скасування рішення Міністерства освіти і науки про те, що вступ на контракт до аспірантури не передбачатиме відстрочки від мобілізації, немає. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

У МОН зазначили, що у мережі почала поширюватися інформація щодо того, що Державна регуляторна служба сумнівається у правомірності наказів МОН щодо скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові цьогорічні обмеження на переведення і поновлення.

Відтак, після звернення регулятора, Мін’юст провів перевірку. Результати показали, що ці накази та рішення є законними.

«Рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки», - зазначили у Міносвіти.

У відомстві додали, що таким чином будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН - відсутні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які, як підкреслив міністр освіти Оксен Лісовий, не дають право на відстрочку. Це, за словами МОН, зроблено для того, аби «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

При цьому наказ МОН стосується також невійськовозобов'язаних жінок, хоча й містить цілу низку виключень.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають право на відстрочку.

Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.

Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо – детальніше у наказі МОН 910).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що передбачає наказ МОН від 24.06.2024 №910. При цьому нові жорсткі правила не торкнуться осіб, визначених частинами 1, 3, 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за умови підтвердження відповідного права (вочевидь, йдеться про право на відстрочку) засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Зокрема, ця заборона не торкнеться заброньованих за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ, і перебувають на спеціальному військовому обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ

Дані про осіб з інвалідністю повинні бути наявні в Реєстрі «Оберіг» шляхом автоматичного обміну з реєстрами Пенсійного фонду і Мінсоцполітики.

Верховний Суд вказав, що відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану не може кваліфікуватися як прогул без поважної причини

Верховний Суд розглянув справу про те, чи можна звільнити за прогул працівника, який виїхав за кордон і працював дистанційно.

Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Верховний Суд скасував рішення судів, оскільки обвинуваченій не було роз’яснено право на колегіальний розгляд

Недотримання вимоги про роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – позиція Верховного Суду.

Якщо особа зупинила право на заняття адвокатською діяльністю, на неї не поширюються особливості повідомлення про підозру адвокату – Верховний Суд

На особу, право якої на заняття адвокатською діяльністю припинено або зупинено відповідно до Закону про адвокатуру, не поширюються положення глави 37 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області