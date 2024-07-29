Аспіранти-контрактники не матимуть права на відстрочку від мобілізації

Мін'юст не знайшов підстав для скасування рішення Міносвіти щодо аспірантів-контрактників.

Підстав для скасування рішення Міністерства освіти і науки про те, що вступ на контракт до аспірантури не передбачатиме відстрочки від мобілізації, немає. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

У МОН зазначили, що у мережі почала поширюватися інформація щодо того, що Державна регуляторна служба сумнівається у правомірності наказів МОН щодо скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові цьогорічні обмеження на переведення і поновлення.

Відтак, після звернення регулятора, Мін’юст провів перевірку. Результати показали, що ці накази та рішення є законними.

«Рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки», - зазначили у Міносвіти.

У відомстві додали, що таким чином будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН - відсутні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які, як підкреслив міністр освіти Оксен Лісовий, не дають право на відстрочку. Це, за словами МОН, зроблено для того, аби «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

При цьому наказ МОН стосується також невійськовозобов'язаних жінок, хоча й містить цілу низку виключень.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають право на відстрочку.

Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.

Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо – детальніше у наказі МОН 910).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що передбачає наказ МОН від 24.06.2024 №910. При цьому нові жорсткі правила не торкнуться осіб, визначених частинами 1, 3, 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за умови підтвердження відповідного права (вочевидь, йдеться про право на відстрочку) засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Зокрема, ця заборона не торкнеться заброньованих за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ, і перебувають на спеціальному військовому обліку.

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