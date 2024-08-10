В Киеве призрак-уборщица два года ежемесячно получала зарплату в более чем 47 тысяч гривен

Следствие установило, что, находясь на должности руководителя кладбищ, мужчина начислял заработную плату рабочим, которые работали только «на бумаге».

В столице правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителю двух столичных кладбищ. Как пишут в полиции, следствие установило, что, находясь на должности руководителя кладбищ, мужчина начислял заработную плату рабочим, которые работали только «на бумаге». Таким образом, «работники», которые не находились на рабочем месте, получили из бюджета территориальной громады столицы более 1,6 млн грн. Следовательно, служебная небрежность может обернуться должностному лицу пятью годами лишения свободы.

Полицейские установили, что мужчина исполнял обязанности руководителя Беличанского кладбища ритуальной службы. Параллельно, в этот период, в коммунальном предприятии числилась уборщица, которая не посещала место работы, однако получала заработную плату. Следовательно, за 2 года, на банковский счет женщины было безосновательно начислено почти 1 миллион 145 тысяч гривен.

В дальнейшем мужчина перешел работать исполняющим обязанности руководителя в Городское кладбище ритуальной службы, где также числилась фиктивная уборщица, которая безосновательно получала заработную плату. За год такой «работы» ей выплатили более 500 000 гривен.

Следовательно, бюджету был нанесен ущерб на сумму более чем 1,6 миллиона гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.