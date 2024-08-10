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У Києві привид-прибиральниця два роки щомісяця отримувала зарплату у понад 47 тисяч гривень

08:30, 10 серпня 2024
Слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника кладовищ, чоловік нараховував заробітну плату робітникам, які працювали лише «на папері».
У Києві привид-прибиральниця два роки щомісяця отримувала зарплату у понад 47 тисяч гривень
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У столиці правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику двох столичних кладовищ. Як пишуть у поліції, слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника кладовищ, чоловік нараховував заробітну плату робітникам, які працювали лише «на папері». Таким чином «працівники», які не перебували на робочому місці отримали з бюджету територіальної громади столиці понад 1,6 млн грн. Відтак, службова недбалість може обернутися посадовцю п’ятьма роками позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що чоловік виконував обов’язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Паралельно, у цей період, в комунальному підприємстві рахувалась прибиральниця, яка не відвідувала місце роботи, однак, отримувала заробітну плату. Відтак, за 2 роки, на банківський рахунок жінки було безпідставно нараховано майже 1 145 000 гривень.

Надалі чоловік перейшов працювати виконуючим обов’язки керівника до Міського кладовища ритуальної служби, де також рахувалася фіктивна прибиральниця, яка безпідставно отримувала заробітну плату. За рік такої «роботи» їй виплатили понад 500 000 гривень.

Відтак, бюджету було завдано збитків на суму більш ніж 1,6 мільйона гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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