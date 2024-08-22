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В Одессе мужчина угрожал военнослужащим ТЦК пистолетом во время проверки документов

14:45, 22 августа 2024
Правоохранители возбудили уголовное производство по факту угрозы убийством.
В Одессе мужчина угрожал военнослужащим ТЦК пистолетом во время проверки документов
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В Одессе правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, угрожал пистолетом работникам ТЦК и СП во время проверки военно-учетных данных. Об этом сообщает полиция региона.

Отмечается, что инцидент произошел 20 августа днем ​​на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы.

Полицейские установили, что во время проверки сотрудниками ТЦК военно-учетных данных у прохожего последний отказался предоставить документы. Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся.

Правоохранители установили правонарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения по поводу своих действий отказался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Он будет направлен на экспертизу.

По факту угроз убийством начато производство по статье 129 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении.

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