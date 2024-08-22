В Одесі чоловік погрожував військовослужбовцям ТЦК пістолетом під час перевірки документів

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством.

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, погрожував пістолетом працівникам ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових даних. Про це повідомляє поліція регіону.

Зазначається, що інцидент стався 20 серпня вдень на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі Одеси.

Поліцейські встановили, що під час перевірки співробітниками ТЦК військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи. Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік.

Правоохоронці встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

За фактом погроз вбивством розпочато провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

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