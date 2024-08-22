Ремонт в метро между станциями «Демеевская» – «Лыбидская» на завершающем этапе – Кличко

Возобновить движение поездов на участке планируют в начале осени.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, в котором показал, как идет завершающий этап восстановительных работ на перегоне между станциями метро «Демеевская» – «Лыбидская».

Как сообщают в КГГА, по словам мэра, специалисты уже завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров и начали засыпать котлован грунтом.

Возобновить движение поездов на участке планируют в начале осени, отмечают в Киевской городской государственной администрации

Перед полноценным возобновлением движения планируется осуществить пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения.

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