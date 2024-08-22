Ремонт у метро між станціями «Деміївська» – «Либідська» на завершальному етапі – Кличко

Поновити рух поїздів на ділянці планують на початку осені.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому показав, як триває завершальний етап відновлювальних робіт на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська».

Як повідомляють у КМДА, за словами мера, фахівці вже завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів і розпочали засипати котлован ґрунтом.

Поновити рух поїздів на ділянці планують на початку осені, зазначають у Київській міській державній адміністрації.

Перед повноцінним відновленням руху планується здійснити пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

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