В Днепропетровской области разоблачили махинации на 1,2 млн гривен на ремонте вагонного депо

По данным правоохранителей, основатель и бухгалтер компании подделали и предоставили заказчику официальные документы, в которых значительно завысили стоимость выполненных работ.

В Днепропетровской области основателя и бухгалтера общества подозревают в растрате 1,2 миллиона гривен на ремонте депо. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, в ноябре 2022 года основатель общества заключил договор с должностным лицом Синельниковского пассажирского вагонного депо о ремонте кровли вагоносборочного участка в Синельниково на более чем 5,8 миллиона гривен.

Через некоторое время фигурант сообщил заказчику, что работы по ремонту сделаны и предоставили акты выполненных работ, которые были заранее подделаны бухгалтером общества. В официальных документах подозреваемые завысили стоимость выполненных работ на 1,2 миллиона гривен.

Выяснилось, что вместо деталей, указанных в договоре, подрядчик поставил значительно дешевле, но в документах этого не отметил.

Основателю общества и бухгалтеру сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о подлоге документов, а также о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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