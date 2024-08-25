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У Дніпропетровській області викрили махінації на 1,2 млн гривень на ремонті вагонного депо

18:34, 25 серпня 2024
За даними правоохоронців, засновник та бухгалтер компанії підробили та надали замовнику офіційні документи, в яких значно завищили вартість виконаних робіт.
У Дніпропетровській області викрили махінації на 1,2 млн гривень на ремонті вагонного депо
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На Дніпропетровщині підозрюють засновника та бухгалтера товаритства у розтраті 1,2 мільйона гривень на ремонті депо. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, у листопаді 2022 року засновник товариства уклав договір зі службовою особою Синельниківського пасажирського вагонного депо про ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці у Синельниковому на більш ніж 5,8 мільйона гривень.

Через деякий час фігурант повідомив замовнику, що роботи по ремонту зроблено та надав акти виконаних робіт, які були заздалегідь підроблені бухгалтером товариства. У офіційних документах підозрювані завищили вартість виконаних робіт на 1,2 мільйона гривень.

З’ясувалось, що замість деталей вказаних у договорі, підрядник поставив значно дешевші, але у документах цього не зазначив.

Засновнику товариства та бухгалтеру повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про підроблення документів, а також привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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