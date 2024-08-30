На учеников 5-9 классов ждут изменения в образовательной программе – в МОН рассказали чего ждать

О деталях нововведения рассказали в Министерстве образования и науки.

Источник фото: nus.org.ua

Обновленная Типичная образовательная программа для учеников 5-9 классов, которую недавно обнародовало Министерство образования и науки, предусматривает возможность для школ изменять учебный план, используя резерв дополнительных часов.

Что именно изменилось в Типовой образовательной программе (ТОП), рассказали в МОН:

Вместо типового учебного плана с рекомендованным количеством часов предложен формат учебного плана, в котором легко и удобно реализовать академическую свободу, в частности, разработать годовые учебные планы для отдельных классов одной параллели с учетом образовательных потребностей ученичества.

Приведенно в соотношение соотношение между интегрированными и разинтегрированными курсами.

Введены образовательные компоненты, актуальные в условиях военного времени, в частности, «Безопасный практикум».

Определено минимальное количество часов на межотраслевые интегрированные курсы.

Изъяты предметы и курсы, утратившие актуальность в связи с требованиями других нормативно-правовых актов и объективной реальностью, в частности, русский и молдавский языки во всех интегрированных и предметных вариантах.

Уточнен перечень модельных учебных программ, определены требования к модельным учебным и учебным программам.

Относительно того, какие классы будут учиться по обновленному ТОПу, в МОН сообщили, что образовательную программу на основе изложенных в приказе №1120 требований составляют для классов, которые в 2024/2025 учебном году будут учиться по Государственному стандарту базового среднего образования, утвержденному в 2020 году. Это 5–7-е классы учреждений общего среднего образования и 8-е классы, которые являются участниками Всеукраинского эксперимента – «Пилота НУШ».

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