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На учнів 5-9 класів чекають зміни в освітній програмі – у МОН розповіли чого чекати

22:36, 30 серпня 2024
Про деталі нововведення розповіли у Міністерстві освіти і науки.
На учнів 5-9 класів чекають зміни в освітній програмі – у МОН розповіли чого чекати
Джерело фото: nus.org.ua
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Оновлена Типова освітня програма для учнів 5-9 класів, яку нещодавно оприлюднило Міністерство освіти і науки, передбачає можливість для шкіл змінювати навчальний план, використавши резерв додаткових годин.

Що саме змінилося в Типовій освітній програмі (ТОП), розповіли у МОН:

  • Замість типового навчального плану з рекомендованою кількістю годин запропоновано формат навчального плану, у якому легко і зручно реалізувати академічну свободу, зокрема розробити річні навчальні плани для окремих класів однієї паралелі з урахуванням освітніх потреб учнівства.
  • Увідповіднено співвідношення між інтегрованими й розінтегрованими курсами.
  • Уведено освітні компоненти, актуальні в умовах воєнного часу, зокрема «Безпековий практикум».
  • Визначено мінімальну кількість годин на міжгалузеві інтегровані курси.
  • Вилучено предмети й курси, які втратили актуальність у зв’язку з вимогами інших нормативно-правових актів та об’єктивною реальністю, зокрема російську та молдовську мови в усіх інтегрованих та предметних варіантах.
  • Уточнено перелік модельних навчальних програм, визначено вимоги до модельних навчальних і навчальних програм.

Щодо того, які класи навчатимуться за оновленою ТОП, у МОН повідомили, що освітню програму на основі викладених у наказі №1120 вимог складають для класів, які у 2024/2025 навчальному році навчатимуться за Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим 2020 року. Це 5–7-мі класи закладів загальної середньої освіти та 8-мі класи, які є учасниками Всеукраїнського експерименту – «Пілоту НУШ».

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