На учнів 5-9 класів чекають зміни в освітній програмі – у МОН розповіли чого чекати

Про деталі нововведення розповіли у Міністерстві освіти і науки.

Джерело фото: nus.org.ua

Оновлена Типова освітня програма для учнів 5-9 класів, яку нещодавно оприлюднило Міністерство освіти і науки, передбачає можливість для шкіл змінювати навчальний план, використавши резерв додаткових годин.

Що саме змінилося в Типовій освітній програмі (ТОП), розповіли у МОН:

Замість типового навчального плану з рекомендованою кількістю годин запропоновано формат навчального плану, у якому легко і зручно реалізувати академічну свободу, зокрема розробити річні навчальні плани для окремих класів однієї паралелі з урахуванням освітніх потреб учнівства.

Увідповіднено співвідношення між інтегрованими й розінтегрованими курсами.

Уведено освітні компоненти, актуальні в умовах воєнного часу, зокрема «Безпековий практикум».

Визначено мінімальну кількість годин на міжгалузеві інтегровані курси.

Вилучено предмети й курси, які втратили актуальність у зв’язку з вимогами інших нормативно-правових актів та об’єктивною реальністю, зокрема російську та молдовську мови в усіх інтегрованих та предметних варіантах.

Уточнено перелік модельних навчальних програм, визначено вимоги до модельних навчальних і навчальних програм.

Щодо того, які класи навчатимуться за оновленою ТОП, у МОН повідомили, що освітню програму на основі викладених у наказі №1120 вимог складають для класів, які у 2024/2025 навчальному році навчатимуться за Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим 2020 року. Це 5–7-мі класи закладів загальної середньої освіти та 8-мі класи, які є учасниками Всеукраїнського експерименту – «Пілоту НУШ».

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