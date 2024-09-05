Нехватка дальнобойного оружия заставила Украину искать альтернативы, так и началась Курская операция, — Владимир Зеленский

Операция была ответом на планы рф создать буферную зону на украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нехватка дальнобойного оружия от партнеров заставила искать альтернативы, так и началась Курская операция. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Глава государства отметил, что операция была ответом на планы рф создать буферную зону на украинской территории.

«Мы поняли, что нам нужно провести операцию. Чтобы буферную зону производили не они у нас, а мы. Чтобы мы потом не отражали их атаки, как это было в Харькове», – добавил Президент.

Также Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что Киев не информировал администрацию Джо Байдена о своем плане.

«Но это не вопрос доверия. Мы не проинформировали и многие наши собственные институты», — заявил Зеленский.

Он отметил, что у Украины «были проблемы перед южной операцией» более года назад, когда все знали о подготовке этой операции.

«Все знали об этой операции. И русские знали. Россияне знали детали этой операции. Когда наши войска пошли наступать на юге, они ждали», – сказал Зеленский.

«Поэтому это – не по недоверию. Я показываю, что этого не только партнеры не знали. Это не знали многие службы, и украинская разведка не знала об этом. Я сократил максимально круг людей, знавших об этой операции. Потому это было очень неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно», – отметил президент.

Накануне министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в рф, которые хочет атаковать ракетами ATACMS.

Однако в Белом доме заявили, что не изменили политику по дальнобойным ударам даже несмотря на операцию ВСУ в Курске.

Также советник Белого дома Джон Кирби заявил, что разрешение на применение американского дальнобойного оружия по российским объектам не поможет Украине поразить большинство авиации противника, которым наносятся удары по нашей территории.

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