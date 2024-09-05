Брак далекобійної зброї змусив Україну шукати альтернативи, так і розпочалась Курська операція, — Володимир Зеленський

Операція була відповіддю на плани росії створити буферну зону на українській території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що брак далекобійної зброї від партнерів змусив шукати альтернативи, так і розпочалась Курська операція. Про це він розповів у інтерв'ю для NBC News.

Глава держави зазначив, що операція була відповіддю на плани росії створити буферну зону на українській території.

«Ми зрозуміли, що нам потрібно провести операцію. Щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми. Щоб ми потім не відбивали їхні атаки, як це було в Харкові», — додав Президент.

Також Володимир Зеленський вкотре зазначив, що Київ не інформував адміністрацію Джо Байдена про свій план.

«Але це не питання довіри. Ми не проінформували і багато наших власних інституцій», — заявив Зеленський.

Він зауважив, що в України «були проблеми перед південною операцією» понад рік тому, коли геть усі знали про підготування цієї операції.

«Всі знали про цю операцію. І росіяни знали. Росіяни знали деталі цієї операції. Коли наші війська пішли наступати на півдні, вони очікували», – сказав Зеленський.

«Тому це – не через недовіру. Я показую, що це не тільки партнери не знали. Це не знали багато служб, і українська розвідка не знала про це. Я скоротив максимально коло людей, які знали про цю операцію. Тому це було дуже несподівано. Я вважаю, що це одна із причин, що операція пройшла успішно» – зауважив президент.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в рф, які хоче атакувати ракетами ATACMS.

Однак у Білому домі заявили, що не змінили політику щодо далекобійних ударів навіть попри операцію ЗСУ в Курську.

Також радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по російських об'єктах не допоможе Україні уразити більшість авіації противника, якою завдаються удари по нашій території.

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