Гоструда напоминает нюансы процедуры сокращения работника, с которым приостановлено действие трудового договора

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет особенности процедуры сокращения работника, с которым приостановлено действие трудового договора.

На протяжении военного положения действуют ограничения и особенности организации трудовых отношений, устанавливаемых Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-ІХ (далее - Закон № 2136).

Согласно статье 13 Закона № 2136, приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы. Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений (абз. 3 ч. 1 ст. 13 Закона № 2136).

И хотя работник не выполняет работу, которую предусматривает трудовой договор, он продолжает оставаться работником работодателя.

Следовательно, Закон № 2136 не запрещает при приостановлении действия трудового договора сообщать работнику о каких-либо решениях работодателя и существенно не изменяет процедуры сокращения, поскольку все предписания трудового законодательства о порядке увольнения за сокращение остаются в силе, то есть такими же, как и в мирном. время.

В первую очередь работодатель обязан издать приказ о сокращении.

Согласно пункту первой части первой статьи 40 КЗоТ Украины расторгнуть трудовой договор можно только если будут изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.