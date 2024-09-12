На Полтавщине отец избил своего 1,5-месячного сына, потому что тот «мешал» спать

Ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

В Полтавской области направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины за избиение полуторамесячного сына. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчине инкриминируют причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды ударил рукой своего полуторамесячного сына. Таким образом отец пытался успокоить младенца, который плакал и "мешал" спать.

По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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